2020-02-14T14:04:37+03:00
Происшествия

Невысокий мужчина в черном пропал в Кузбассе

Максим Насибуллин пропал 24 января
Екатерина РОМАНОВА
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Невысокий мужчина в черном пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Невысокий мужчина в черном пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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С конца января 2020 года в Кузбассе разыскивают 33-летнего Максима Насибуллина. В день исчезновения мужчина был одет во все черное.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», родные и близкие, сотрудники полиции с 24 января 2020 года разыскивают 33-летнего новокузнечанина Максима Насибуллина. В тот день его видели в последний раз, а после мужчина перестал выходить на связь, а о его судьбе ничего не известно.

Приметы пропавшего: 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые.

В день исчезновения мужчина был одет в черную куртку, черные штаны, черные ботинки, черную шапку.

С собой была черная мужская сумка.

Если вам известно местонахождение Максима Насибуллина, сообщите об этом сотрудникам МВД России по Кемеровской области или волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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