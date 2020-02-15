«Я сбил человека»: в Юрге псеводоплемянник обманом выманил у пенсионерки деньги

15 Февр. 2020 2020-02-15T07:30:05+03:00

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В Юрге к полицейским обратилась 89-летняя пенсионерка, которая сообщила, что стала жертвой афериста. Он представился ее племянником и сообщил, что попал в беду.

Мужчина позвонил пожилой женщине на городской телефон ночью. Он представился родственником и рассказал, что сбил человека и тому на операцию срочно нужно 80 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила, но сообщила, что при себе у нее есть только 10 тысяч рублей, которые она может отдать. Собеседник на другом конце провода согласился и сообщил, что за деньгами придет курьер. Ему пожилая женщина и отдала банкноты. А на утро позвонила родственнику и выяснила, что никаких ДТП он не совершал. Тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Согласно санкциям статьи «Мошенничество», максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU