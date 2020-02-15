42 маршрута из 82: в Новокузнецке изменят сеть общественного транспорта

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:50:24+03:00

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Уже в конце 2020 года в Новокузнецке планируют изменить схемы движения всего общественного транспорта. Из 82 маршрутов останется лишь 42. Однако на доступности транспорта это никак не отразится.

Сегодня маршрутная сеть Новокузнецка состоит из 82 маршрутов регулярных пассажирских перевозок. Из них - 36 муниципальных автобусных маршрутов, шесть троллейбусных и шесть трамвайных. Еще 34 маршрута обслуживается по нерегулярным тарифам. Однако в скором времени останется лишь 42 маршрута: 34 автобусных, четыре троллейбусных и четыре трамвайных.

Схема движения транспорта. ФОТО: УТиС

- Основные принципы – сокращение дублирования маршрутов, организация магистральных и подвозящих маршрутов, приоритет городскому электрическому транспорту, а так же транспорту большой и особо большой вместимости, применение пересадочных тарифов и билетного меню, и, как следствие, применение исключительно регулируемого тарифа с сохранением всех льгот на всех маршрутах, - сообщает пресс-служба УТиС города Новокузнецка.

Посмотреть подробную схему маршрутной сети можно на сайте утис.рф. Поделиться своими замечаниями и предложениями можно в разделе «Виртуальная приемная» или отправить на электронную почту utis@admnkz.info.

ИСТОЧНИК KP.RU