2020-02-15T10:56:54+03:00
Общество

Дом для социально незащищенных граждан начали строить в Кузбассе

Под него уже забиты первые сваи
Ирина АВТУШКО
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Дом для социально незащищенных граждан начали строить в Кузбассе. Фото: Департамент строительства КузбассаДом для социально незащищенных граждан начали строить в Кузбассе. Фото: Департамент строительства Кузбасса
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В деревне Береговая Кемеровского округа приступили к строительству многоквартирного дома, жилье в котором получат социально незащищенные граждане. Под него уже забиты первые сваи.

Новый четырехэтажный панельный дом на три подъезда будет расположен на улице Строительной. Согласно проекту, его площадь составит более трех тысяч квадратных метров.

-В доме буду предоставлены квартиры гражданам, переселяемым из аварийного жилья, детям-сиротам, социально незащищенным категориям граждан по региональной программе. Кроме того, жилье здесь смогут приобрести граждане, воспользовавшиеся займами и соцвыплатами. Несколько квартир будут в свободной продаже, - рассказали в областном департаменте строительства.

Планируется, что дом будет готов к сдаче в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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