15 Февр. 2020 2020-02-15T11:16:20+03:00

В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +3 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье. Местами по области ожидается до +3 градусов тепла.

В ночь на воскресенье столбики термометра покажут -11…-16 градусов, местами до -19…-24 градусов. Днем погода порадует – воздух прогреется до -3…-8 градусов, а в отдельных районах области термометры зафиксируют и вовсе весенний показатель - +3 градуса. В этот день ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, дымка, на дорогах гололедица.

В Кемерове в ночь на 16 февраля прогнозируется -14…-16 градусов. Днем потеплеет до -4…-6 градусов. Также осадков не ожидается, но на дорогах все равно будет скользко.

ИСТОЧНИК KP.RU