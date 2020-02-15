2020-02-15T12:09:08+03:00
Общество

Новокузнецкие школьники поздравили ветеранов рисунками в подъездах

Ребята придумали необычную акцию в преддверии 75-летия Победы [Видео]
Ирина АВТУШКО
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Новокузнецкие школьники поздравили ветеранов рисунками в подъездах. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramНовокузнецкие школьники поздравили ветеранов рисунками в подъездах. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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В Новокузнецке местные школьники решили необычно поздравить ветеранов с грядущим 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Об инициированной акции рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Чтобы подарить хорошее настроение представителям старшего поколения и выразить благодарность за совершенный подвиг, ребята расписали стены подъездов, где проживают ветераны.

В Новокузнецке школьники раскрасили подъезды ветеранов.Видео: Сергей Цивиле/ Instagram

-Стартовала художественная акция «Спасибо деду за победу!» в Новоильинском районе, здесь проживает 16 фронтовиков. Над эскизами работали педагоги Детской школы искусств № 55, все рисунки посвящены великой Победе, - поделился подробностями в своем Instagram Сергей Цивилев.

Он также отметил, что акция не только приятна ветеранам, но и важна молодым людям, так как сила общества заключается в памяти и преемственности поколений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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