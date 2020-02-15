В Кемерове завершены работы по устранению порыва на трубопроводе

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:57:59+03:00

В Кемерове завершены работы по устранению порыва на теплопроводе

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В Кемерове завершились ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе в районе ФПК, где 14 февраля поздним вечером произошла коммунальная авария.

Напомним, что на квартальном трубопроводе в районе домов №19-21 по улице Свободы произошел порыв. В результате чего на месте забил фонтан горячей воды и пара, высота которого достигала девятиэтажного здания. Огромный «гейзер» на видео сняли очевидцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/760936" frameborder="0"></iframe> В Кемерове прорвало магистраль.Видео: соцсети

На место незамедлительно выехали представители администрации города и энергетики. К утру субботы, 15 февраля, полностью завершить работы не удалось, так как были выявлены новые порывы - на соседних участках трубопровода. Жители без тепла и горячей воды при этом не остались, просто на время устранения аварии температура теплоносителя несколько снижена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/760950" frameborder="0"></iframe> В Кемерове устраняют последствия коммунальной аварии..Видео: СГК

Полностью завершить работы удалось в 16.15. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела по связям с общественностью кузбасского филиала CUR Олег Бритвин.

- В 16:15 субботы работы по устранению порыва трубопровода Д-250 мм завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме, - написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU