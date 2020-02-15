В Кемерове завершены работы по устранению порыва на трубопроводе
В Кемерове завершились ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе в районе ФПК, где 14 февраля поздним вечером произошла коммунальная авария.
Напомним, что на квартальном трубопроводе в районе домов №19-21 по улице Свободы произошел порыв. В результате чего на месте забил фонтан горячей воды и пара, высота которого достигала девятиэтажного здания. Огромный «гейзер» на видео сняли очевидцы.
В Кемерове прорвало магистраль.Видео: соцсети
На место незамедлительно выехали представители администрации города и энергетики. К утру субботы, 15 февраля, полностью завершить работы не удалось, так как были выявлены новые порывы - на соседних участках трубопровода. Жители без тепла и горячей воды при этом не остались, просто на время устранения аварии температура теплоносителя несколько снижена.
В Кемерове устраняют последствия коммунальной аварии..Видео: СГК
Полностью завершить работы удалось в 16.15. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник отдела по связям с общественностью кузбасского филиала CUR Олег Бритвин.
- В 16:15 субботы работы по устранению порыва трубопровода Д-250 мм завершены, теплоснабжение потребителей восстановлено по нормальной схеме, - написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU