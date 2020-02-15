2020-02-15T14:14:21+03:00
Общество

В Кузбасс женщина грозилась сжечь автозаправку

На вид горожанка была невменяемой
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В Кузбасс женщина грозилась сжечь автозаправкуВ Кузбасс женщина грозилась сжечь автозаправкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Прокопьевске задержали женщину, которая угрожала сжечь автозаправочную станцию. При этом никаких требований к персоналу она не предъявляла.

Тревожный сигнал поступил экипажу Росгвардии вневедомственной охраны вечером. Правоохранителей вызвал сотрудник одной из городских автозаправочных станций. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили и задержали неадекватную женщину, которая, судя по всему, была пьяна.

-По предварительной информации, женщина пришла на АЗС пешком, взяла в руки заправочный пистолет и зажигалку, после чего начала грозить оператору станции поджогом. Работник нажала тревожную кнопку, - рассказали в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

Как выяснилось, задержанная 46-летняя горожанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Для дальнейшего разбирательства женщину передали прибывшим полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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