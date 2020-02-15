В Кузбасс женщина грозилась сжечь автозаправку
В Прокопьевске задержали женщину, которая угрожала сжечь автозаправочную станцию. При этом никаких требований к персоналу она не предъявляла.
Тревожный сигнал поступил экипажу Росгвардии вневедомственной охраны вечером. Правоохранителей вызвал сотрудник одной из городских автозаправочных станций. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили и задержали неадекватную женщину, которая, судя по всему, была пьяна.
-По предварительной информации, женщина пришла на АЗС пешком, взяла в руки заправочный пистолет и зажигалку, после чего начала грозить оператору станции поджогом. Работник нажала тревожную кнопку, - рассказали в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.
Как выяснилось, задержанная 46-летняя горожанка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления. Для дальнейшего разбирательства женщину передали прибывшим полицейским.
ИСТОЧНИК KP.RU