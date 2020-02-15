15 Февр. 2020 2020-02-15T15:03:33+03:00

13 человек вывели спасатели в Киселевске из горящей многоэтажки. Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

Ранним утром, 15 февраля, в Киселевске произошел пожар в многоквартирном доме по улице Майкопской. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 13 человек.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области, сигнал на пульт диспетчера поступил от жильцов четырехэтажного дома.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то в одном из подъездов было задымление. На улице уже стояли 50 жильцов, которые эвакуировались самостоятельно. А вот остальным понадобилась помощь.

-С верхних этажей по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены двенадцать человек, из них четыре ребенка и еще один спасенный – из квартиры на первом этаже, мужчина, 1977 года рождения. Данного жителя вывели на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщили подробности в ведомстве.

Вместе с операцией по спасению людей спасателями был найден и ликвидирован источник возгорания. Он находился в квартире на первом этаже. В результате там обгорели стены и мягкая мебель. Общая площадь пожара – 5,5 квадратных метра. Предварительной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем.

В общей сложности, на тушение пожара выезжали три единицы техники и 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU