Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой на кузбасской трассе

16 Февр. 2020 2020-02-16T03:33:44+03:00

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На трассе в Ленинск-Кузнецком районе произошла авария с участием пассажирского автобуса и отечественного автомобиля. В ней пострадало два человека.

Инцидент произошел субботу, 15 февраля, около 17.30 на автодороге Панфилово – Крапивинский. Здесь столкнулись ВАЗ-21093 и автобус ПАЗ, который двигался из Кемерово в Банново. В салоне в тот момент находилось 15 человек.

На место незамедлительно выехали сотрудники спецслужб.

Как рассказали в ГИБДД Кузбасс, предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21093 не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Медицинская помощь понадобилась водитель отечественного автомобиля, а также одно из пассажирок автобуса.

Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU