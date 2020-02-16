Пассажирский автобус столкнулся с легковушкой на кузбасской трассе
На трассе в Ленинск-Кузнецком районе произошла авария с участием пассажирского автобуса и отечественного автомобиля. В ней пострадало два человека.
Инцидент произошел субботу, 15 февраля, около 17.30 на автодороге Панфилово – Крапивинский. Здесь столкнулись ВАЗ-21093 и автобус ПАЗ, который двигался из Кемерово в Банново. В салоне в тот момент находилось 15 человек.
На место незамедлительно выехали сотрудники спецслужб.
Как рассказали в ГИБДД Кузбасс, предварительно установлено, что водитель ВАЗ-21093 не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Медицинская помощь понадобилась водитель отечественного автомобиля, а также одно из пассажирок автобуса.
Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU