Один погиб, четверо с травмами: на кузбасской трассе столкнулись две иномарки
В Промышленновском районе 15 февраля произошла авария со смертельным исходом. В результате столкновения двух легковушек погиб один человек, еще четвертых увезли в больницу.
Авария случилась на 8-ом километра трассы Промышленная – Ваганово. Спецслужбами, которые выехали на место происшествия, было предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость и не смог справиться с управлениям. Из-за этого его откинуло на встречную полосу, где двигался Ford Focus.
-В результате ДТП погибла девушка - пассажир Mitsubishi, еще четыре человека оставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Также органы следствия Промышленновского района решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU