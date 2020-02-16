16 Февр. 2020 2020-02-16T04:21:42+03:00

Один погиб, четверо с травмами: на кузбасской трассе столкнулись две иномарки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Предварительно причиной аварии стал выезд одного из участников на встречную полосу

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В Промышленновском районе 15 февраля произошла авария со смертельным исходом. В результате столкновения двух легковушек погиб один человек, еще четвертых увезли в больницу.

Авария случилась на 8-ом километра трассы Промышленная – Ваганово. Спецслужбами, которые выехали на место происшествия, было предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi не выбрал безопасную скорость и не смог справиться с управлениям. Из-за этого его откинуло на встречную полосу, где двигался Ford Focus.

-В результате ДТП погибла девушка - пассажир Mitsubishi, еще четыре человека оставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГИБДД Кузбасса.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Также органы следствия Промышленновского района решают вопрос о возбуждении уголовного дела за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU