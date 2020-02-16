2020-02-16T04:58:57+03:00
Происшествия

Двое детей чудом уцелели в аварии в Таштагольском районе

Однако не обошлось без погибших
Ирина АВТУШКО
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Двое детей чудом уцелели в аварии в Таштагольском районеДвое детей чудом уцелели в аварии в Таштагольском районеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Таштагольском районе днем в субботу, 15 февраля, столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще трое получили травмы, в том числе, двое детей.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Кузбасса, трагедия случилась примерно в 15.00 на 41-ом километре автодороги Кузедеево – Мундыбаш – Таштагол. Здесь столкнулись отечественная «Лада Калина» и иномарка KIA Sorento. На место ДТП незамедлительно выехали сотрудники следственно-оперативных служб.

Как было установлено позже, «Лада Калина» выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой. В результате травмировались двое детей, которые находились в KIA Sorento. Другим участникам повезло меньше – в результате столкновения водитель «Лады» получил травмы различной степени тяжести, а вот его пассажирка скончалась на месте.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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