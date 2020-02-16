2020-02-16T06:05:05+03:00
Происшествия

Новокузнечанка вместе с племянницей ограбила своего возлюбленного

Общая сумма украденного – 17 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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Новокузнечанка вместе с племянницей ограбила своего возлюбленногоНовокузнечанка вместе с племянницей ограбила своего возлюбленногоФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке женщина похитила у своего возлюбленного 17 тысяч рублей. Для этого она попросила помощь у своей племянницы.

Как рассказали в полиции Кузбасса, 63-летний местный житель заметил, что с его карты регулярно списывают денежные средства.

Выяснилось, что к преступлению причастна знакомая и ее племянница. Она неоднократно похищали с его счета денежные средства, используя мобильный телефон возлюбленного. Общая сумма украденного – 17 тысяч рублей.

– 42-летняя обвиняемая признала свою вину и пояснила, что с потерпевшим знакома около четырех месяцев. Она часто бывала у него в гостях. Мужчина всегда оказывал ей знаки внимания и дарил украшения. Женщине показалось этого мало, и она уговорила свою племянницу обворовать потерпевшего, – пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Схема преступления была достаточно проста: новокузнечанка отвлекала своего знакомого, а ее родственница через мобильный банк переводила денежные средства.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь женщины могут отправиться в тюрьму на шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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