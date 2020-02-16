В Кемерове отремонтируют весь участок теплотрассы, где случились серьезные порывы

16 Февр. 2020 2020-02-16T07:13:20+03:00

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В Кемерове в ночь на 15 феврале прорвало трубу – оттуда забил фонтан горячей воды. Энергетики устранили аварию, однако теперь этот участок теплотрассы планируется полностью заменить.

В региональном департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса объяснили, что в ночь на 15 февраля в микрорайоне ФПК при ремонте квартальной сети из трубы диаметром 250 миллиметров «забил» фонтан горячей воды. Буквально через пять минут аварийные бригады уже локализовали технологическое нарушение.

– Никто из жителей не ощутил особого дискомфорта во время ликвидации порыва, поскольку тепло и вода были у всех потребителей. Ограничение теплоснабжения коснулось лишь девяти многоквартирных домов по улице Свободы и проспекта Молодежный, то есть в этих домах теплоснабжение осуществлялось на сниженных параметрах. Но наличие горячей воды и относительно теплая погода, -8 градусов наружного воздуха, помогли перетерпеть работы достаточно спокойно. Жалоб от населения не поступало, – пояснили в департаменте.

Сейчас все повреждения уже полностью устранили. Однако специалисты решили, что необходимо полностью заменить потенциально-аварийный участок теплосети в рамках ежегодной ремонтной кампании летом этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU