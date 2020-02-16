16 Февр. 2020 2020-02-16T08:09:42+03:00

Самолет до Москвы задержали в кемеровском аэропорту на шесть часов Фото: Константин НАГОВИЦЫН

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Пассажиры кемеровского аэропорта более шести часов ждали начало посадки в самолет, следующий до Москвы. Воздушное судно вовремя не вылетело из столицы.

Как рассказали в кемеровской аэропорту имени Алексея Леонова, самолеты компании «Аэрофлот» задержались более чем на шесть часов. Рейс проследует из столицы Кузбасса до московского аэропорта Шереметьево в субботу, 16 февраля. Время вылета перенесли с 6.55 на 13.10.

Специалисты аэропорта пояснили, что воздушное судно отправилось из Москвы слишком поздно, поэтому посадку пришлось задержать. Сейчас самолет движется по направлению к Кемерову. О причине такой экстренной меры пока не пока не сообщается.

Помимо этого, в субботний день задержались примерно на два часа еще несколько рейсов Кемерово-Москва. Возможной причины регулирования маршрутов стал сильный туман, накрывший областную столицу. Однако эта информация пока не подтверждена.

ИСТОЧНИК KP.RU