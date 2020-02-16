2020-02-16T09:05:53+03:00
Общество

Подросток отравился алкоголем в Кузбассе

Сейчас полицейские проводят проверку
Яна ПОПОВА
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Подросток отравился алкоголем в КузбассеПодросток отравился алкоголем в КузбассеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кузбассе подросток отравился алкоголем. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас правоохранители восстанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили в полиции Кемеровской области, случай произошел в Ленинске-Кузнецком. Мальчик, которому исполнилось 16 лет, выпивал на улице, а после ему резко стало плохо. Он обратился за помощью к продавцам в магазине, с которым находился рядом. Работники вызвали специалистов скорой помощи. А позже об этом происшествии стало известно и полицейским.

– В межмуниципальный отдел МВД России «Ленинск-Кузнецкий» поступил сигнал о том, что в реанимационное отделение местной больницы был доставлен 16-летний подросток. Ему диагностированы отравление тяжелой степени и алкогольное опьянение, – пояснили представители ГУ МВд по Кемеровской области.

Отметим, сейчас мальчик пришел в себя и его здоровью школьника ничего не угрожает. А вот сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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