Густой туман накрыл кузбасские города
В Кузбассе жители двух крупных городов: Кемерова и Новокузнецка – делятся в социальных сетях фотографиями городов, которых накрыл непроглядный туман. Некоторые утверждают, что в воздухе также ощущается сильный неприятный запах.
Кемеровчане и Новокузнечане делятся в популярных пабликах городов в социальной сети фотографиями, сделанными утром субботы, 16 февраля.
Они рассказали, что наблюдали сильную дымку, сквозь которую практически ничего не видно, и странный неприятный запах в разных районах своих городов. Некоторые из них утверждают, что это смог, который образовался из-за промышленных выбросов.
– В Кемерове опять частный сектор усиленно топится химией? – поинтересовался один из авторов поста.
Некоторые же очевидцы уверены, что предприятия области здесь не виноваты. Они утверждают, что такая же ситуация наблюдается в соседних регионах. Например, в Новосибирске.
Напомним, ранее сообщалось, что несколько самолетов задержались из-за сильного тумана. Пассажиры одного из таких самолетов, следовавших по маршруту Кемерово-Москва, ждали посадку более шести часов.
ИСТОЧНИК KP.RU