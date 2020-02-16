2020-02-16T10:12:10+03:00
Общество

Густой туман накрыл кузбасские города

Жители делятся снимками в социальных сетях
Яна ПОПОВА
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Густой туман накрыл кузбасские города. ФОТО: Новокузнецк ОНЛАЙН/vk.comГустой туман накрыл кузбасские города. ФОТО: Новокузнецк ОНЛАЙН/vk.com
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В Кузбассе жители двух крупных городов: Кемерова и Новокузнецка – делятся в социальных сетях фотографиями городов, которых накрыл непроглядный туман. Некоторые утверждают, что в воздухе также ощущается сильный неприятный запах.

Кемеровчане и Новокузнечане делятся в популярных пабликах городов в социальной сети фотографиями, сделанными утром субботы, 16 февраля.

Они рассказали, что наблюдали сильную дымку, сквозь которую практически ничего не видно, и странный неприятный запах в разных районах своих городов. Некоторые из них утверждают, что это смог, который образовался из-за промышленных выбросов.

– В Кемерове опять частный сектор усиленно топится химией? – поинтересовался один из авторов поста.

Некоторые же очевидцы уверены, что предприятия области здесь не виноваты. Они утверждают, что такая же ситуация наблюдается в соседних регионах. Например, в Новосибирске.

Напомним, ранее сообщалось, что несколько самолетов задержались из-за сильного тумана. Пассажиры одного из таких самолетов, следовавших по маршруту Кемерово-Москва, ждали посадку более шести часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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