2020-02-16T11:24:54+03:00
Спорт

Бобслеистка из Кузбасса выиграла золото на первенстве Европы

Это случай стал историческим – такую победу впервые завоевала россиянка
Яна ПОПОВА
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Бобслеистка из Кузбасса выиграла золото на первенстве Европы. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comБобслеистка из Кузбасса выиграла золото на первенстве Европы. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
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Бобслеистка из Кузбасса Надежда Сергеева впервые в истории страны получила золото на первенстве Европы. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбассе Сергей Цивилев.

Он отметил, что кемеровчанка Надежда Сергеева вместе с Еленой Мамедовой выступила в латвийском Сигулде. Девушки показали лучшее время в зачете женских двоек и обогнали бобслеисток из Румынии на 0,02 секунды. Чемпионки показали результат в 1:41,96.

– Это большая победа для Кузбасса и всей страны! Поздравляю российских спортсменок с таким достижением! – поделился своими эмоциями губернатор.

Также сразу после своей победы девушка поделилась эмоциями со своими болельщиками и теми, кто переживал за результат российских спортсменок.

– Очень напряженная гонка, борьба шла за каждую сотую секунды. Ключевую роль в нашей победе сыграл хороший стартовый разгон, – рассказала о своих впечатлениях от соревнований кемеровчанка после победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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