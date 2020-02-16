В Кузбассе человек попал под обвал глиняного карьера

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:50:50+03:00

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В Кузбассе произошел обвал карьера. Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в одной из популярных групп города в социальной сети.

По данным свидетелей, случай произошел в субботу, 15 февраля, в Гурьевском районе. Карьер находился рядом с поселком Урск в районе горы Копна. Там обрушился нерабочий глиняный борт карьера. Сход глиняной массы составляет 100 на 80 квадратных метра, а его высота примерно 4 метра. Во время происшествия под завалами оказался один человек.

Родственники мужчины узнали об этом уже примерно в 18.00. На место происшествия сразу же отправились спасатели. Однако автор поста утверждает, что МЧС находится на месте, но бездействует. Эту информацию опроверг глава Гурьевского района Станислав Черданцев. Он отметил, что специалисты занимаются спасением мужчины.

– В настоящий момент продолжаются работы по поиску водителя, который попал под лавину. Задействовано 3 экскаватора, 6 самосвалов, работает Кемеровская областная поисково-спасательная служба кинологов с собакой, – пояснил он.

ИСТОЧНИК KP.RU