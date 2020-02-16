Сильный туман снова накроет Кузбасс

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:31:51+03:00

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Синоптики предупредили Кузбассовцев о сильном тумане, который накроет город в понедельник, 17 февраля. Видимость на дорогах составит менее 500 метров.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, в понедельник, 17 февраля, в Кузбассе ожидаются туманы с видимостью 500 метров и менее.

А вот погода будет относительно холодной. Ночью температура воздуха может опуститься до -22 градусов Цельсия. В западной части области эта цифра повысится до -10, -15 градусов. Днем же она может быть до -3, -8 градусов, а по югу до +2 градусов.

Похолодает и в столице Кузбасса. Ночью стрелка термометра опустится до -17, -19 градусов, а днем составит -3, -5 градусов Цельсия.

Также синоптики прогнозируют небольшой снег, местами изморозь, дымка, на дорогах гололедица. Ветер будет южный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU