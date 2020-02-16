Сильный туман снова накроет Кузбасс
Синоптики предупредили Кузбассовцев о сильном тумане, который накроет город в понедельник, 17 февраля. Видимость на дорогах составит менее 500 метров.
Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, в понедельник, 17 февраля, в Кузбассе ожидаются туманы с видимостью 500 метров и менее.
А вот погода будет относительно холодной. Ночью температура воздуха может опуститься до -22 градусов Цельсия. В западной части области эта цифра повысится до -10, -15 градусов. Днем же она может быть до -3, -8 градусов, а по югу до +2 градусов.
Похолодает и в столице Кузбасса. Ночью стрелка термометра опустится до -17, -19 градусов, а днем составит -3, -5 градусов Цельсия.
Также синоптики прогнозируют небольшой снег, местами изморозь, дымка, на дорогах гололедица. Ветер будет южный 5-10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU