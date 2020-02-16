16 Февр. 2020 2020-02-16T14:42:30+03:00

В Кузбассе выбирают имя кабанчику с окраской бурундука

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В Кузбассе жителям региона предлагают выбрать имя необычному кабанчику, который родился с окраской бурундука. Самый креативный конкурсант получит специальный приз.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, маленький кабанчик родился в угольном Междуреченске, сейчас он находится в экоцентре заповедника Кузнецкого алатау.

– У пары кабанов родился очень необычный кабанчик и он довольно крупный. Малыш здоров, активен и сейчас у него очень необычный окрас. Как у бурундука. Несколько дней как кабанчик выходит из домика. Пока его кормит мама, - рассказал сотрудница экоцентра заповедника Кузнецкий алатау Надежда Елисеева.

Также специалисты заповедника отмечают, что скоро будет объявлен конкурс. Любой желающий может дать имя кабанчика. Победитель, чье имя выберут, получит специальный приз от Кузнецкого алатау.

А пока малыш растет и набирается силы вместе с другими животными экоцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU