В Кузбассе вора-рецидивиста поймали по следам от ботинок

16 Февр. 2020 2020-02-16T15:32:17+03:00

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В Кузбассе мужчина похитил из дома телевизор, стоимостью 6 тысяч рублей. Найти его удалось лишь по следу от ботинок.

Как рассказали в полиции Кузбасса, в дежурную часть ОМВД России по Чебулинскому району поступил сигнал о краже из частного дома. Выяснилось, что к хозяевам забрались в помещение, взломав дверь запасного выхода. Из жилища пропал лишь телевизор, 6 тысяч рублей.

Вычислить преступника удалось по следу от ботинка, который он оставил. Грабителем оказался ранее судимый за аналогичные преступления 37-летний знакомый потерпевшего. Мужчина узнал, что днем хозяев не будет дома, он решил пойти на преступление и похитил технику.

– В настоящее время в отношении подозреваемого следователем ОМВД России по Чебулинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража». Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Похищенный телевизор сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU