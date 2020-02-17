Попавшего под завал обрушившегося карьера мужчину нашли в Кузбассе
В Кузбассе под обвал глиняного карьера попал мужчину. Его поиски не прекращались до вечера воскресенья, 17 февраля. Сейчас на месте работают правоохранители.
Как рассказал на своей странице в социальной сети глава Гурьевского района Станислав Черданцев, машиниста, который попал под обрушение глиняного борта карьера, спасатели нашли мертвы.
— Поисковые мероприятия завершены. Машинист бульдозера Максим Сушо погиб. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, – сообщил о результатах спасательной операции Станислав Черданцев.
Также он отметил, что семье погибшего машиниста обязательно будет оказана материальная поддержка.
А на месте происшествия до сих пор работают представители разных ведомств. Они восстанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее сообщалось, что в Урском сельском поселении, в близи горы Копна, расположенном в Гурьевском районе, произошло обрушение. Спасатели прибыли на место сращу после того, как поступил сигнал о чрезвычайной ситуации. За жизнь попавшего под глину мужчины сотрудники МЧС боролись почти сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU