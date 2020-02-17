В Новокузнецке прошла историческая реконструкция

17 Февр. 2020 2020-02-17T04:02:47+03:00

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В воскресенье, 16 февраля, в Новокузнецке были слышны десятки выстрелов – это прошла массовая историческая реконструкция, в которой приняли участие жители разных регионов России.

Как рассказали представители администрации города, на мероприятие приехали реконструкторы из Томска, Красноярска, Новосибирска, Барнаула.

Они воспроизвели подвиг известных жителей Кузбасса, которые участвовали в Великой Отечественной войне: Черемнова-Герасименко-Красилова.

– Люди всех поколений смотрели сегодня бой, о котором мы слышали с детства. С восхищением люди смотрели, как разворачивались события тех лет, на форму военных, держали в руках оружие, и конечно, сфотографировались с этими отважными и увлеченными людьми. Спасибо за прикосновение к истории! – отметили организаторы события.

Тем, кто побывал на этом мероприятии, понравилось наглядное представление подвига великих людей. Они выразили свою благодарность тем, кто смог создать необычную атмосферу того времени и поразить зрителей до глубины души, т.е. всем участвовавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU