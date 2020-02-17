2020-02-17T07:17:37+03:00
Происшествия

Уголовное дело завели после обрушения глиняного карьера в Кузбассе

Ранее под завалами спасатели обнаружили труп рабочего
Яна ПОПОВА
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Уголовное дело завели после обрушение глиняного карьера в Кузбассе. ФОТО: Следственный комитет КузбассаУголовное дело завели после обрушение глиняного карьера в Кузбассе. ФОТО: Следственный комитет Кузбасса
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После обрушения борта глиняного карьера в Гурьевском районе Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас на месте работают правоохранители.

Как рассказали в ведомстве, предварительно установлено, что в карьере производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. Когда началось обрушение склона карьера, машинист бульдозера находился рядом с техникой. Как результат мужчина оказался под завалом горной глиняной массы.

Спасатели долгое время работали на месте, однако найти мужчину живым так и не удалось - на поверхность было извлечено его мертвое тело. Теперь судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего.

- По предварительной информации, причиной обрушения борта карьера могли послужить неблагоприятные климатические условия в виде потепления и расположения под прямыми солнечными лучами обрушившегося глиняного склона, - рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области.

Отметим, сейчас специалисты разных ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего - расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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