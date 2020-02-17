Грузовой состав протаранил легковушку на переезде в Кузбассе

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:20:15+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузового состава произошло 16 февраля. Автомобилист бросил искореженный автомобиль и сбежал с места ДТП.

16 февраля около полудня водитель легкового автомобиля подъехал к регулируемому железнодорожному переезду, который расположен на 11-м километре перегона Кондома - Шерегеш. По каким-то причинам автолюбитель решил проигнорировать правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист локомотива заметил на путях автомобиль и применил экстренное торможение, однако машина находилась слишком близко, и в 12.08 поезд столкнулся с ней. Машина получила серьезные повреждения, а вот о характере возможных травм тех, кто был в машине, пока не известно.

- Водитель и двое пассажиров с места аварии скрылись, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - На график движения пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло.

Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

ИСТОЧНИК KP.RU