Грузовой состав протаранил легковушку на переезде в Кузбассе
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузового состава произошло 16 февраля. Автомобилист бросил искореженный автомобиль и сбежал с места ДТП.
16 февраля около полудня водитель легкового автомобиля подъехал к регулируемому железнодорожному переезду, который расположен на 11-м километре перегона Кондома - Шерегеш. По каким-то причинам автолюбитель решил проигнорировать правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.
Машинист локомотива заметил на путях автомобиль и применил экстренное торможение, однако машина находилась слишком близко, и в 12.08 поезд столкнулся с ней. Машина получила серьезные повреждения, а вот о характере возможных травм тех, кто был в машине, пока не известно.
- Водитель и двое пассажиров с места аварии скрылись, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - На график движения пассажирских и пригородных поездов ДТП не повлияло.
Западно-Сибирская железная дорога призывает водителей автотранспорта к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
ИСТОЧНИК KP.RU