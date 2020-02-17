2020-02-17T07:24:56+03:00
Происшествия

Автолюбитель сбил насмерть пешехода в Кузбассе и скрылся

Водителя автомобиля разыскивает полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Автолюбитель сбил насмерть пешехода в Кузбассе и скрылся. ФОТО: vk.com, "Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)"Автолюбитель сбил насмерть пешехода в Кузбассе и скрылся. ФОТО: vk.com, "Подслушано Онлайн Ленинск-Кузнецкий (Полысаево)"
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В Кузбассе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стоило одному из его участников жизни. В Ленинске-Кузнецком автомобилист сбил пешехода и скрылся с места ДТП.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в 0.10 на улице Суворова в Ленинске-Кузнецком. Здесь, неподалеку от дома № 215, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. При этом переход находился неподалеку.

- Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Суворова со стороны улицы 7 Ноября. Напротив здания № 215 он совершил наезд на 41-летнего пешехода. Мужчина скончался на месте , - сообщили подробности ДТП в областной Госавтоинспекции.

Водитель с места ДТП скрылся. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, чтобы найти автомобиль и установить личность водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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