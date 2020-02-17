2020-02-17T07:45:43+03:00
Общество

За год Кузбасс опустился на два пункта в рейтинге благополучных регионов

Сейчас он занимает 56 место
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
За год Кузбасс опустился на два пункта в рейтинге благополучных регионовЗа год Кузбасс опустился на два пункта в рейтинге благополучных регионовФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

Рейтинг регионов с наиболее благоприятными условиями для жизни составили эксперты. Кузбасс не вошел в топ-50 и даже опустился на два пункта в сравнении с рейтингом 2018 года.

Сейчас Кузбасс находится на 56 строке рейтинга, при этом год назад регион занимал более высокую позицию и занимал 54 место - таковы данные рейтинга, который составили эксперты РИА-новости. На следующей после Кузбасса строке – Хакасия, которая за год также утратила два пункта в рейтинге. А вот Иркутск, хоть и находится на 63 строке, сумел улучшить свои показатели: за год он поднялся на пять пунктов. Вырос уровень благополучия, если верить рейтингу, в Алтайском крае, пусть и всего на один пункт: с 73 места в 2018 году он переместился на 72 в 2019 году. А вот Республика Алтай как была на 80 месте, так на нем и осталась.

Более высокую позицию в рейтинге занимают Омск – на 53 место область переместилась с 57. Томск улучшил показатели за год на шесть пунктов, и сейчас находится на 45 месте. Челябинск занимает 24 строку рейтинга, а Новосибирск – 22.

Так выглядит рейтинг регионов. ФОТО: РИА-новости

Так выглядит рейтинг регионов. ФОТО: РИА-новости

Лучше всего живется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – они вновь заняли первые три места. В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Белогородская области, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

При составлении рейтинга эксперты учитывали 70 различных показателей. Среди них – уровень дохода населения, жилищные условия, рынок труда, безопасность, демографическая обстановка, экологические условия, здоровье и уровень образования населения и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец погиб в горящей бане в Ленинске-Кузнецком
За год Кузбасс опустился на два пункта в рейтинге благополучных регионов
Пиво и коктейли с ацетоном продавали в Новокузнецке
Автолюбитель сбил насмерть пешехода в Кузбассе и скрылся
Грузовой состав протаранил легковушку на переезде в Кузбассе
Уголовное дело завели после обрушения глиняного карьера в Кузбассе
В Новокузнецке прошла историческая реконструкция
Попавшего под завал обрушившегося карьера мужчину нашли в Кузбассе
В Кузбассе вора-рецидивиста поймали по следам от ботинок
В Кузбассе выбирают имя кабанчику с окраской бурундука
Сильный туман снова накроет Кузбасс
В Кузбассе человек попал под обвал глиняного карьера
Бобслеистка из Кузбасса выиграла золото на первенстве Европы
Густой туман накрыл кузбасские города
Подросток отравился алкоголем в Кузбассе
Самолет до Москвы задержали в кемеровском аэропорту на шесть часов
В Кемерове отремонтируют весь участок теплотрассы, где случились серьезные порывы
Новокузнечанка вместе с племянницей ограбила своего возлюбленного
Двое детей чудом уцелели в аварии в Таштагольском районе
Один погиб, четверо с травмами: на кузбасской трассе столкнулись две иномарки