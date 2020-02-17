За год Кузбасс опустился на два пункта в рейтинге благополучных регионов

17 Февр. 2020 2020-02-17T07:45:43+03:00

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Рейтинг регионов с наиболее благоприятными условиями для жизни составили эксперты. Кузбасс не вошел в топ-50 и даже опустился на два пункта в сравнении с рейтингом 2018 года.

Сейчас Кузбасс находится на 56 строке рейтинга, при этом год назад регион занимал более высокую позицию и занимал 54 место - таковы данные рейтинга, который составили эксперты РИА-новости. На следующей после Кузбасса строке – Хакасия, которая за год также утратила два пункта в рейтинге. А вот Иркутск, хоть и находится на 63 строке, сумел улучшить свои показатели: за год он поднялся на пять пунктов. Вырос уровень благополучия, если верить рейтингу, в Алтайском крае, пусть и всего на один пункт: с 73 места в 2018 году он переместился на 72 в 2019 году. А вот Республика Алтай как была на 80 месте, так на нем и осталась.

Более высокую позицию в рейтинге занимают Омск – на 53 место область переместилась с 57. Томск улучшил показатели за год на шесть пунктов, и сейчас находится на 45 месте. Челябинск занимает 24 строку рейтинга, а Новосибирск – 22.

Так выглядит рейтинг регионов. ФОТО: РИА-новости

Лучше всего живется в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области – они вновь заняли первые три места. В топ-10 также вошли Республика Татарстан, Белогородская области, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская, Калининградская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

При составлении рейтинга эксперты учитывали 70 различных показателей. Среди них – уровень дохода населения, жилищные условия, рынок труда, безопасность, демографическая обстановка, экологические условия, здоровье и уровень образования населения и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU