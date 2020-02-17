Кузбассовец погиб в горящей бане в Ленинске-Кузнецком

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:27:19+03:00

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Днем 16 февраля в Ленинске-Кузнецком произошла трагедия. Здесь в одном из частных подворий сгорела баня. Мужчина, находившийся в ней, погиб.

- Возгорание произошло днем 16 февраля в частном секторе Ленинска-Кузнецкого. Здесь по неизвестным причинам произошёл сильный пожар в бане. В момент возгорания внутри находились люди, - написали в одном из пабликов очевидцы.

О том, что на улице Полтавской горит баня, в пожарную охрану сообщили соседи. Пожарные незамедлительно прибыли на место ЧП и приступили к тушению. Когда же удалось ликвидировать возгорание, пожарные обнаружили тело 50-летнего мужчины. Как оказалось, мужчина жил здесь: в 2018 году у него сгорел дом, и после этого он приспособил под жилье баню.

- Мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным, - сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. – По факту случившегося начата доследственная проверка. Сейчас устанавливаются точные причины и обстоятельства пожара, а также причина смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU