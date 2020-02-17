17 Февр. 2020 2020-02-17T10:44:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На проспекте Шахтеров в городе Кемерово 17 февраля не стоит оставлять автомобили. Здесь в течение дня будет работать снегоуборочная техника и эвакуаторы.

С восьми часов утра 17 февраля на дороге-дублере проспекта Шахтеров в областном центре работает снегоуборочная техника. Работы ведутся на участке от дома № 58 до дома № 80. Дорожники расчистят дорогу и вывезут снег, а это, в свою очередь, расширит проезжую часть и заезды во дворы.

Кемеровчанам запретили парковать машины на проспекте Шахтеров. ФОТО: пресс-служба администрации Кемерова

Для того чтобы коммунальщики выполнили все работы максимально быстро, кемеровчан просят не оставлять личный транспорт вдоль проезжей части и обращать внимание на уличные дорожные знаки.

- В зоне ведения работ будут задействованы эвакуаторы, чтобы обеспечить перемещение припаркованных автомобилей, - отметили в пресс-службе администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU