17 Февр. 2020 2020-02-17T10:49:32+03:00

Уровень загрязняющих веществ в воздухе Кемерова и Новокузнецка превысил нормы в три раза Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кемерове и Новокузнецке специалисты Роспотребнадзора с 12 по 14 февраля провели мониторинг окружающей среды и обнаружили превышение уровня сероводорода и аммиака в воздухе более чем в три раза.

С 12 по 14 февраля в Кузбассе был объявлен режим «черного неба». Предприятия должны были сократить выбросы на 20 процентов. Несмотря на это, специалисты нашли в атмосферном воздухе вредные примеси.

Так, в Кемерове 13 февраля зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации банзопирена и сероводорода в 3,4 в Центральном районе, а бензопирена, сероводорода, аммиака, оксида углерода, сажи в 3,4 раза в Заводском районе.

А вот в Новокузнецке в этот день на пересечении Центрального и Кузнецкого промузлов эксперты зафиксировали повышение ПДК бензопирена, оксида углерода, сажи, диоксида азота в 3,4 раза, на границе Северного промузла - превышение ПДК бензопирена в 3,4, на границе Южного промузла - превышение оксида углерода и бензопирена ПДК в 3,4 раза.

Также 14 февраля в Центральном, Заводском и Кировском районах областной столицы специалисты обнаружили превышения ПДК бензопирена в 3,4 раза.

- Образованию неблагоприятных метеоусловий способствуют метеорологические факторы, такие как штиль, слабый ветер, туман, температурные инверсии, которые резко снижают рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах в связи с накоплением вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха, - объяснили причины такой концентрации веществ эксперты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU