17 Февр. 2020 2020-02-17T10:46:41+03:00

Место гибели машиниста под обвалом карьера в Кузбассе попало на видео. ФОТО: СК по Кемеровской области

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В сети появилось видео с места обвала карьера, под обломками которого погиб машинист бульдозера. Кадрами поделились представители следственного комитета.

На видеоснимках виден участок, на котором трудился молодой мужчина. Рядом на возвышенности находятся другие машины.

Возбуждено уголовное дело по факту обрушения склона карьера.Видео: youtube.com

Напомним, случай произошел в субботу, 15 февраля. Вечером в МЧС поступил сигнал об обрушении карьера, расположенного в Гурьевском районе, рядом с поселком Урск, вблизи горы Копна.

В этом месте ведется золотодобыча. В этот роковой день глиняная стена карьера размером 200 на 80 метров обрушилась вниз. 28-летнего мужчину искали почти сутки. А в воскресенье вечером его мертвое тело подняли на поверхность.

– Бульдозериста обнаружили около 16.00 16 февраля с обратной стороны бульдозера, – сообщили в Следственном России по Кемеровской области.

Предварительной версией причины происшествия стала резкое потепление и прямые солнечные лучи, которые способствовали оттаиванию глины.

Отметим, сейчас правоохранители возбудили уголовное дело и выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU