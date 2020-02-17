2020-02-17T11:51:09+03:00
Общество

Около 128 миллионов рублей теряют кемеровские транспортники из-за безбилетников

Депутаты ищут решение проблемы
Ирина АВТУШКО
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Около 128 миллионов рублей теряют кемеровские транспортники из-за безбилетников. Фото: Заксобрание КузбассаОколо 128 миллионов рублей теряют кемеровские транспортники из-за безбилетников. Фото: Заксобрание Кузбасса
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Депутаты Заксобрания Кузбасса озвучили, сколько теряют транспортники из-за безбилетных пассажиров. По их данным, только в Кемерове предприятия ежегодно недополучают около 128 миллионов рублей.

Решение парламентарии искали в рамках работы «Школы модерации». Ее последней темой как раз стала «Охота на зайцев». Ее участники совместно с экспертами из автотранспортных предприятий искали нестандартные пути решения проблемы безбилетников.

-Только в Кемерове автопредприятия ежегодно перевозят более 200 миллионов пассажиров и недополучают из-за безбилетников около 128 миллионов рублей выручки, - озвучили участники встречи. - На эти деньги можно было купить 16 новых автобусов. При том, что парк большинства ПАТП изношен на 80 процентов.

В ходе работы «Школы модерации» родились такие, например, предложения, как: внедрение оплаты при выходе, установка турникетов и видеокамер в салоне, повышение штрафов до уровня стоимости годового проездного, наделение контролеров правом штрафовать «зайцев» и др.

Озвученные решения депутаты планируют использовать при разработке изменений закона о пассажироперевозках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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