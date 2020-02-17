17 Февр. 2020 2020-02-17T12:01:42+03:00

Кузбассовец не хотел идти в армию и получил штраф в 10 тысяч рублей Фото: Асхат БАРДЫНОВ

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В Кузбассе молодой человек решил «откосить» от армии и получил штраф в размере 10 тысяч рублей. Теперь он точно отправится на военную службу.

Как рассказал в Следственном комитете Кузбасса, с апреля по июнь прошлого года молодой человек много раз получал повестку в военкомат для прохождения медицинской и призывной комиссий.

Однако отправляться на службу он не планировал, поэтому не являлся на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, а требования явиться в военный комиссариат игнорировал. Исполнить свою обязанность его призвали и сотрудники Следственного комитета.

– Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы". По данному факту материалы были переданы в следственные органы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, – ответили в ведомстве.

Материалы дела после выяснения всех обстоятельств передали в суд. Он назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU