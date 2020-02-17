Кузбассовец лопатой разбил окно такси из-за отказа посадить в салон большую собаку

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:03:16+03:00

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Кузбассовец разбил ветровое стекло машины во время ссоры, которая произошла между ним и водительницей такси. Женщина отказалась пускать его большую собаку в салон.

Как рассказали в полиции Кузбасса, случай произошел в пятницу, 14 февраля, в Шерегеше. 46-летняя женщина, водитель такси, рассказала, что в ходе конфликта пассажир повредил лопатой ее личный автомобиль SSangYong.

Конфликтным пассажиром оказался 50-летний местный житель. Выяснилось, что он, находясь в пьяном состоянии, вызвал такси. Однако женщина отказалась везти мужчину с большой собакой. Тогда клиент повредил пластиковую накладку на сиденье в ее машине и разбил лопатой ветровое стекло автомобиля.

- В настоящее время устанавливается сумма причиненного материального ущерба. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет два года лишения свободы, - пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU