Кузбасские полицейские разыскали пропавшего по дороге на учебу подростка
В Кузбассе нашелся 16-летний подросток, который пропал по дороге к месту учебы. Его разыскивали больше месяца.
Еще 10 января несовершеннолетний житель Кемеровского района уехал на учебу в пгт Яшкино и бесследно пропал. На занятия подросток не явился и на связь с родными не выходил.
Полицейские сразу же приступили к поискам. Патрули проверяли дворы и улицы, а сотрудники ПДН опрашивали знакомых пропавшего и обследовали возможные места его появления. Кроме того, ориентировку на молодого человека направили в ближайшие территориальные органы внутренних дел и разместили в средствах массовой информации.
В результате поисков пропавший более месяца назад подросток нашелся в Кировском районе города Кемерово.
-По предварительной информации, противоправных действий в отношении подростка не совершалось, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках несовершеннолетнего.
ИСТОЧНИК KP.RU