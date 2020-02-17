2020-02-17T13:08:42+03:00
Общество

Кузбасские полицейские разыскали пропавшего по дороге на учебу подростка

О нем ничего не было известно больше месяца
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские полицейские разыскали пропавшего по дороге на учебу подросткаКузбасские полицейские разыскали пропавшего по дороге на учебу подросткаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе нашелся 16-летний подросток, который пропал по дороге к месту учебы. Его разыскивали больше месяца.

Еще 10 января несовершеннолетний житель Кемеровского района уехал на учебу в пгт Яшкино и бесследно пропал. На занятия подросток не явился и на связь с родными не выходил.

Полицейские сразу же приступили к поискам. Патрули проверяли дворы и улицы, а сотрудники ПДН опрашивали знакомых пропавшего и обследовали возможные места его появления. Кроме того, ориентировку на молодого человека направили в ближайшие территориальные органы внутренних дел и разместили в средствах массовой информации.

В результате поисков пропавший более месяца назад подросток нашелся в Кировском районе города Кемерово.

-По предварительной информации, противоправных действий в отношении подростка не совершалось, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. - Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Сотрудники кузбасской полиции выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках несовершеннолетнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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