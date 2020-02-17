«Бренд Кузбасса»: прием заявок на конкурс продлен до 10 марта

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:30:58+03:00

У региональных компаний еще есть шанс заявить о себе!

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Прием заявок на участие в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса - 2019» продлен до 10 марта. До этого времени у каждого предпринимателя есть возможность собрать необходимый пакет документов и подать заявку на участие.

На протяжении уже 20 лет проводится региональный конкурс «Бренд Кузбасса». Его участники – предприятия всех форм собственности. Это крупные компании, малые и средние предприятия, занятые в промышленном производстве, выпуске товаров, в сфере услуг, организации образования, медицины, культуры, спорта и соцзащиты, а также муниципальные округа. Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно предоставить конкурсные материалы – в печатном и электронном вариантах – до 10 марта включительно.

Организаторами ежегодного регионального конкурса «Бренд Кузбасса», которому в этом году исполняется 20 лет, выступают Правительство Кузбасса и Кузбасская торгово-промышленная палата. А главными аспектами оценки станут достигнутые результаты за последний год и эффективность продвижения: инструменты, технологии, маркетинговые и PR-проекты, креативность идей и каналов коммуникаций.

Главный конкурс для предпринимателей

Идея конкурса зародилась в конце 90-ых годов. В то время местных брендов практически не было, а конкурс назывался «Лучшая торговая марка». С 2008 года конкурс сменил название на «Бренд Кузбасса».

За два десятилетия конкурс стал стартовой площадкой для многих торговых марок, которые сегодня узнаваемы не только в регионе. Более трех тысяч кузбасских торговых марок получили поддержку конкурса, а победители и лауреаты получили право использовать символику «Бренда Кузбасса» в рекламных целях.

К слову, в юбилейный год наградная символика «Бренда 2019» будет немного изменена. Каждый из участников получит юбилейный каталог с летописью и архивными материалами. Кузбасская ТПП так же проведет «Неделю кузбасских брендов», в рамках которой будут даны мастер-классы и проанализированы кейсы победителей.

Ждем победителей!

По итогам 2019 года конкурс проводится по нескольким номинациям:

- «Лучший бренд Кузбасса – 2019»;

- «Лучший инновационный бренд Кузбасса – 2019»;

- «Лучший бренд муниципального образования – 2019»;

- специальная номинация «Народный бренд Кузбасса – 2019» -по результатам онлайн-голосования за участников конкурса на официальном сайте.

Подробная информация на сайте конкурса. Многоканальный телефон для справочной информации: (3842) 777-455.

Оригиналы необходимо направить почтой или доставить лично по указанным ниже адресам, а электронную версию – на e-mail: kc01@kuztpp.ru или esolomennikova@kuztpp.ru

Прием заявок организован в Кузбасской ТПП и ее представительствах:

650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, д. 1, оф. 511, тел. (3842) 777-455,

654066, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, д. 39, оф. 601, тел. (3843) 777-152,

652870, г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 30, тел. (38475) 6-22-16.

ИСТОЧНИК KP.RU