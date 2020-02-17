Житель Алтайского края убил знакомого в Новокузнецке
36-летнего жителя Алтайского края обвиняют в убийстве жителя Новокузнецка. Но изначально в полицию он попал не за это преступление.
Полную картину произошедшего удалось установить следователям. Как выяснилось, 1 февраля экипаж Росгвардии в одном из магазинов Заводского района Новокузнецка задержал мужчину за попытку украсть спиртное. Уже в отделении, куда доставили задержанного, выяснилось, что он причастен к совершению других преступлений, в том числе, убийству.
Вечером, предварительно выпив, он зашел к своем 37-летнему знакомому, проживавшему в общежитии и несколько раз ударил того ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Испугавшись, злоумышленник зашел в соседнюю комнату и попросил жильца вызвать скорую. Когда тот отказался, то рецидивист полоснул его ножом по лицу, собрал вещи с места преступления и скрылся.
После этого злоумышленник зашел в кафе, где угрожал продавцу ножом и успел украсть бутылку пива. Задержали его вызванные по тревоге сотрудники Росгвардии в магазине, куда мужчина забежал за второй порцией спиртного.
-Со следствием мужчина не сотрудничает, вину не признает, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU