2020-02-17T15:38:05+03:00
Происшествия

Кузбассовец заплатит 200 тысяч рублей за организацию подпольного казино

Незаконные игры велись в круглосуточном режиме
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кузбассовец заплатит 200 тысяч рублей за организацию подпольного казиноКузбассовец заплатит 200 тысяч рублей за организацию подпольного казиноФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

Заплатить крупный штраф придется 29-летнему жителю Анжеро-Судженска. Мужчину обвиняют в незаконной организации азартных игр.

Как было установлено органами следствия, с мая по июнь 2019 года подозреваемый арендовал помещение, которое оснастил игровыми автоматами. При этом вход в подпольное казино осуществлялся либо по рекомендации знакомых, либо по звонку администратору. Сами же незаконные игры проводились в круглосуточном режиме.

-В рамках оперативного мероприятия сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в помещении проведены обыски, в ходе которых изъято 17 единиц оборудования, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Судебно-компьютерная экспертиза установила, что изъятое оборудование было игровым. Также стал известен доход от преступной деятельности – более 1,3 миллиона рублей.

Со следствием задержанный сотрудничал и вину признал. Суд после рассмотрения материалов дела назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовец заплатит 200 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Житель Алтайского края убил знакомого в Новокузнецке
«Бренд Кузбасса»: прием заявок на конкурс продлен до 10 марта
Двоих подростков обвинили в надругательстве над могилами на кладбище Кузбасса
Кузбасские полицейские разыскали пропавшего по дороге на учебу подростка
Кузбассовец лопатой разбил окно такси из-за отказа посадить в салон большую собаку
Кузбассовец не хотел идти в армию и получил штраф в 10 тысяч рублей
Около 128 миллионов рублей теряют кемеровские транспортники из-за безбилетников
Место гибели машиниста под обвалом карьера в Кузбассе попало на видео
Концентрация опасного вещества в воздухе Кемерова превысила норму в 18 раз
Уровень загрязняющих веществ в воздухе Кемерова и Новокузнецка превысил нормы в три раза
Кемеровчанам запретили парковать машины на проспекте Шахтеров