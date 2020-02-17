Кузбассовец заплатит 200 тысяч рублей за организацию подпольного казино

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:38:05+03:00

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Заплатить крупный штраф придется 29-летнему жителю Анжеро-Судженска. Мужчину обвиняют в незаконной организации азартных игр.

Как было установлено органами следствия, с мая по июнь 2019 года подозреваемый арендовал помещение, которое оснастил игровыми автоматами. При этом вход в подпольное казино осуществлялся либо по рекомендации знакомых, либо по звонку администратору. Сами же незаконные игры проводились в круглосуточном режиме.

-В рамках оперативного мероприятия сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу в помещении проведены обыски, в ходе которых изъято 17 единиц оборудования, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Судебно-компьютерная экспертиза установила, что изъятое оборудование было игровым. Также стал известен доход от преступной деятельности – более 1,3 миллиона рублей.

Со следствием задержанный сотрудничал и вину признал. Суд после рассмотрения материалов дела назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU