2020-02-18T03:14:55+03:00
Происшествия

Ради суши и роллов кемеровчанка ограбила прабабушку

Любовь к японской кухне пересилила родственные узы
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Ради суши и роллов кемеровчанка ограбила прабабушкуРади суши и роллов кемеровчанка ограбила прабабушкуФото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

16-летняя кемеровчанка поставила любовь к блюдам японской кухни превыше любви к прабабушке. Ради этого она пошла на преступление.

87-метняя кемеровчанка была очень расстроена, когда обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, и первое, что установили стражи порядка, это то, что злоумышленник проник в дом через открытое окно. А вскоре стало ясно, кто именно сделал это.

Как оказалось, к краже была причастна 16-летняя правнучка пожилой женщины накануне кражи девушка пришла к прабабушке и попросила одолжить ей денег, но получила отказ. Тогда девушка дождалась, когда прабабушка уснет, забралась в дом через окно, похитила деньги и скрылась.

Часть денег девушка тут же потратила: купила три килограмма суши и роллов, а потом вместе с друзьями устроила застолье. Оставшиеся деньги сотрудники полиции изъяли и вернули владелице.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пятьлет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтаец ранил ножом новокузнечанина за отказ вызвать скорую
В грядущие праздники «Шерегеш-Экспресс» будет ходить ежедневно
Новокузнечанка не поверила сотрудникам банка и отдала лже-банкиру 3,6 миллиона рублей
Опасные для здоровья пельмешки лепили в Кузбассе
Ради суши и роллов кемеровчанка ограбила прабабушку
Кузбассовец заплатит 200 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Житель Алтайского края убил знакомого в Новокузнецке
«Бренд Кузбасса»: прием заявок на конкурс продлен до 10 марта
Двоих подростков обвинили в надругательстве над могилами на кладбище Кузбасса
Кузбасские полицейские разыскали пропавшего по дороге на учебу подростка
Кузбассовец лопатой разбил окно такси из-за отказа посадить в салон большую собаку
Кузбассовец не хотел идти в армию и получил штраф в 10 тысяч рублей
Около 128 миллионов рублей теряют кемеровские транспортники из-за безбилетников
Место гибели машиниста под обвалом карьера в Кузбассе попало на видео
Концентрация опасного вещества в воздухе Кемерова превысила норму в 18 раз
Уровень загрязняющих веществ в воздухе Кемерова и Новокузнецка превысил нормы в три раза
Кемеровчанам запретили парковать машины на проспекте Шахтеров