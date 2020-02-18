Ради суши и роллов кемеровчанка ограбила прабабушку

18 Февр. 2020 2020-02-18T03:14:55+03:00

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16-летняя кемеровчанка поставила любовь к блюдам японской кухни превыше любви к прабабушке. Ради этого она пошла на преступление.

87-метняя кемеровчанка была очень расстроена, когда обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Она обратилась в полицию, и первое, что установили стражи порядка, это то, что злоумышленник проник в дом через открытое окно. А вскоре стало ясно, кто именно сделал это.

Как оказалось, к краже была причастна 16-летняя правнучка пожилой женщины накануне кражи девушка пришла к прабабушке и попросила одолжить ей денег, но получила отказ. Тогда девушка дождалась, когда прабабушка уснет, забралась в дом через окно, похитила деньги и скрылась.

Часть денег девушка тут же потратила: купила три килограмма суши и роллов, а потом вместе с друзьями устроила застолье. Оставшиеся деньги сотрудники полиции изъяли и вернули владелице.

- В настоящее время следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пятьлет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU