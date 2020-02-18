2020-02-18T03:46:19+03:00
Происшествия

Опасные для здоровья пельмешки лепили в Кузбассе

Цех по производству полуфабрикатов временно закрыт
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Опасные для здоровья пельмешки лепили в КузбассеОпасные для здоровья пельмешки лепили в КузбассеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

На три месяца приостановлена работа цеха по производству полуфабрикатов в Беловском районе. Как оказалось, здесь лепили опасные для здоровья пельмешки.

Когда специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку в цехе по изготовлению полуфабрикатов в селе Беково Беловского района, они составили протокол об административном правонарушении. На его основании суд принял решении закрыть цех по производству полуфабрикатов на 90 дней.

Как оказалось, столь суровые меры были приняты не зря. Уже прилегающая к цеху территория вызвала немало вопросов. Так, на улице возле здания хранился строительный мусор, а выгребная яма туалета была переполнена. Да и сам уличный «санузел» находился в крайне неудовлетворительном состоянии.

В цехе тоже не все было гладко: здесь не следили за качеством воды, поступающего сырья и изготавливаемых изделий. Кроме того, в цехе не оказалось мукопросеивателя и магнитов для улавливания металлопримесей, а технической документации никто не следовал, так как ее попросту не было. Также в мясном цехе не оказалось раковины для рук с подведенной проточной водой, а в моечном цехе инвентарь мыли без дезинфицирующих средств. К слову, не оказалось раковин с подведенной горячей и холодной водой и в цехах по приготовлению теска, лепки пельменей и их упаковке.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области, пельмешки, изготовленные в таких условиях, могли нести угрозу здоровью кузбассовцев. Сейчас цех по производству пельменей закрыт на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтаец ранил ножом новокузнечанина за отказ вызвать скорую
В грядущие праздники «Шерегеш-Экспресс» будет ходить ежедневно
Новокузнечанка не поверила сотрудникам банка и отдала лже-банкиру 3,6 миллиона рублей
Опасные для здоровья пельмешки лепили в Кузбассе
Ради суши и роллов кемеровчанка ограбила прабабушку
Кузбассовец заплатит 200 тысяч рублей за организацию подпольного казино
Житель Алтайского края убил знакомого в Новокузнецке
«Бренд Кузбасса»: прием заявок на конкурс продлен до 10 марта
Двоих подростков обвинили в надругательстве над могилами на кладбище Кузбасса
Кузбасские полицейские разыскали пропавшего по дороге на учебу подростка
Кузбассовец лопатой разбил окно такси из-за отказа посадить в салон большую собаку
Кузбассовец не хотел идти в армию и получил штраф в 10 тысяч рублей
Около 128 миллионов рублей теряют кемеровские транспортники из-за безбилетников
Место гибели машиниста под обвалом карьера в Кузбассе попало на видео
Концентрация опасного вещества в воздухе Кемерова превысила норму в 18 раз
Уровень загрязняющих веществ в воздухе Кемерова и Новокузнецка превысил нормы в три раза
Кемеровчанам запретили парковать машины на проспекте Шахтеров