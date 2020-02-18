Опасные для здоровья пельмешки лепили в Кузбассе

18 Февр. 2020 2020-02-18T03:46:19+03:00

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На три месяца приостановлена работа цеха по производству полуфабрикатов в Беловском районе. Как оказалось, здесь лепили опасные для здоровья пельмешки.

Когда специалисты Роспотребнадзора провели плановую проверку в цехе по изготовлению полуфабрикатов в селе Беково Беловского района, они составили протокол об административном правонарушении. На его основании суд принял решении закрыть цех по производству полуфабрикатов на 90 дней.

Как оказалось, столь суровые меры были приняты не зря. Уже прилегающая к цеху территория вызвала немало вопросов. Так, на улице возле здания хранился строительный мусор, а выгребная яма туалета была переполнена. Да и сам уличный «санузел» находился в крайне неудовлетворительном состоянии.

В цехе тоже не все было гладко: здесь не следили за качеством воды, поступающего сырья и изготавливаемых изделий. Кроме того, в цехе не оказалось мукопросеивателя и магнитов для улавливания металлопримесей, а технической документации никто не следовал, так как ее попросту не было. Также в мясном цехе не оказалось раковины для рук с подведенной проточной водой, а в моечном цехе инвентарь мыли без дезинфицирующих средств. К слову, не оказалось раковин с подведенной горячей и холодной водой и в цехах по приготовлению теска, лепки пельменей и их упаковке.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Кемеровской области, пельмешки, изготовленные в таких условиях, могли нести угрозу здоровью кузбассовцев. Сейчас цех по производству пельменей закрыт на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU