Новокузнечанка не поверила сотрудникам банка и отдала лже-банкиру 3,6 миллиона рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T04:08:48+03:00

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59-летняя новокузнечанка поверила не тому человеку и лишилась 3,6 миллиона рублей. Это были все деньги, которые она получила от продажи квартиры.

На счету у одной из жительниц Новокузнецка было 3,6 миллиона рублей – часть этих денег она накопила сама, часть – выручила от продажи родительской квартиры. Сумма была существенной для горожанки, поэтому она запаниковала, когда незнакомец, представившийся представителем службы безопасности банка. Позвонил и сообщил, что она может лишиться этих денег. Мужчина убедил горожанку, что один из сотрудников финансовой организации пытается похитить ее сбережения. И, чтобы спасти деньги, нужно перевести их на безопасный счет при этом ни в коем случае не доверять другим сотрудникам банка – кроме него.

Женщина в течение нескольких дней снимала наличные и переводила их на новый счет, якобы открытый на ее имя. Работники банка, заметив такую активность, предупреждали, что она может стать жертвой мошенников, однако препятствовать переводам не могли. Горожанка же, по совету незнакомца, игнорировала предупреждения, и, в конце концов, сняла со своего счета все деньги. После этого банкир отключил телефон. И лишь тогда женщина поняла, что ее обманули.

Сейчас сотрудник полиции разыскивают мошенника: ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись, - обращаются представители ГУ МВД России по Кемеровской области. - Реквизиты банковской карты являются конфиденциальной информацией ее владельца, как и уведомления банка с паролями, необходимыми для подтверждения той или иной операции. Такие сведения не подлежат передаче третьим лицам, которая может повлечь несанкционированное списание средств с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU