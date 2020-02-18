2020-02-18T04:58:03+03:00
Общество

В грядущие праздники «Шерегеш-Экспресс» будет ходить ежедневно

Стало известно расписание поезда на 23 февраля и 8 марта
Екатерина РОМАНОВА
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В грядущие праздники «Шерегеш-Экспресс» будет ходить ежедневно. ФОТО: пресс-служба АКОВ грядущие праздники «Шерегеш-Экспресс» будет ходить ежедневно. ФОТО: пресс-служба АКО
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Совсем скоро кузбассовцев ждут два праздника – День защитника Отечества и 8 марта. По традиции в праздничные дни поезд «Шерегеш-Экспресс» будет курсировать ежедневно.

Выходные дни – 24 и 9 марта – для туристического поезда «Шерегеш-экспресс» будут рабочими. В эти дни можно будет добраться из Новокузнецка в Чугунаш, а оттуда – в Шерегеш. Таким образом, в праздничные дни – с 21 по 24 февраля и с 6 по 9 марта – можно будет ежедневно уехать в популярный кузбасский горнолыжный курорт.

Расписание движения поезда 24 февраля и 9 марта не изменится: отправление со станции Прокопьевск в 6:03, со станции Новокузнецк в 7:03, прибытие на станцию Чугунаш в 10:11. В обратном направлении отправление от станции Чугунаш в 18:00, прибытие на станцию Новокузнецк в 21:11, на станцию Прокопьевск в 22:10, - об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU

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