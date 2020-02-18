Алтаец ранил ножом новокузнечанина за отказ вызвать скорую

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:47:16+03:00

До этого он смертельно ранил своего приятеля

Изменить размер текста: A A

Нетрезвый житель Алтайского края натворил бед в Новокузнецке. Будучи пьяным, он взял в руки нож и смертельно ранил человека. И это стало лишь началом цепочки преступлений.

36-летний мужчина в общежитии употребил спиртного, а потом отправился в гости к своему 37-летнему приятелю. Приятного вечера не получилось: гость несколько раз ударил хозяина ножом. А когда увидел, что тот скончался, испугался и – как был, с ножом в руках - побежал к соседу и стал просить вызвать скорую помощь. Сосед оказался неотзывчивым и отказался звонить куда бы то ни было, тогда гость ножом поранил ему лицо.

После этого алтаец, по-прежнему не выпуская из рук нож, собрал вещи и ушел из общежития. По дороге он зашел в кафе и потребовал спиртное. Увидев в руках посетителя нож, работники заведения нажали тревожную кнопку. Тогда дебошир схватил бутылку пива и убежал.

вскоре прибыли бойцы Росгвардии и отправились по следам мужчины с ножом. Его задержали в одном из соседних магазинов, где он пытался похитить еще одну бутылку со спиртным.

- В настоящий момент следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу 36-летнему жителю Алтайского края предъявлено обвинение в убийстве, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU