Телеведущая из Кузбасса и Иван Ургант спели про коронавирус
«Знает пусть коронавирус, что у нас тут не Китай!» - бодро спели уроженка Кузбасса Елена Малышева и Иван Ургант в вечерней юмористической передаче. А еще – дали много других советов, как противостоять заразе.
Телеведущая из Кузбасса и Иван Ургант спели про коронавирус.Видео: "Первый канал"
Известная телеведущая из Кузбасса, Елена Малышева, спела дуэтом с Иваном Ургантом. Для совместного исполнения они выбрали песню на злобу дня – про коронавирус. Партию на рояле исполнила Елена Малышева, а на гитаре сыграл юморист. Примечательно, что главный теледоктор страны не очень владеет музыкальным инструментом.
Коронавирус, который отплясывал на сцене во время исполнения песни-памятки. ФОТО: кадр видео "Первый канал"
- Еще каких-то два дня назад она не пробовала играть на фортепиано. Но 72 часа репетиций с Денисом Мацуевым позволят сейчас Елене Малышевой бросить творческую бомбу в коронавирус, - с серьезным видом пошутил Иван Ургант.
А Елена Малышева, сидя за роялем, также серьезно заявила: «Мы против эпидемии!». Песню-памятку, как избежать заражения коронавирусом, телеведущие исполнили на мотив композиции «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева. «Что бы там ни говорили, мы фашистов победили – победим и эту тварь!» - резюмируют Малышева и Ургант.
ИСТОЧНИК KP.RU