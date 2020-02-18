18 Февр. 2020 2020-02-18T06:39:42+03:00

Телеведущая из Кузбасса и Иван Ургант спели про коронавирус. ФОТО: кадр видео "Первый канал"

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«Знает пусть коронавирус, что у нас тут не Китай!» - бодро спели уроженка Кузбасса Елена Малышева и Иван Ургант в вечерней юмористической передаче. А еще – дали много других советов, как противостоять заразе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="426" height="240" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/761453" frameborder="0"></iframe> Телеведущая из Кузбасса и Иван Ургант спели про коронавирус.Видео: "Первый канал"

Известная телеведущая из Кузбасса, Елена Малышева, спела дуэтом с Иваном Ургантом. Для совместного исполнения они выбрали песню на злобу дня – про коронавирус. Партию на рояле исполнила Елена Малышева, а на гитаре сыграл юморист. Примечательно, что главный теледоктор страны не очень владеет музыкальным инструментом.

Коронавирус, который отплясывал на сцене во время исполнения песни-памятки. ФОТО: кадр видео "Первый канал"

- Еще каких-то два дня назад она не пробовала играть на фортепиано. Но 72 часа репетиций с Денисом Мацуевым позволят сейчас Елене Малышевой бросить творческую бомбу в коронавирус, - с серьезным видом пошутил Иван Ургант.

А Елена Малышева, сидя за роялем, также серьезно заявила: «Мы против эпидемии!». Песню-памятку, как избежать заражения коронавирусом, телеведущие исполнили на мотив композиции «Ты меня не забывай» Валерия Леонтьева. «Что бы там ни говорили, мы фашистов победили – победим и эту тварь!» - резюмируют Малышева и Ургант.

ИСТОЧНИК KP.RU