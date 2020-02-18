2020-02-18T07:39:27+03:00
Происшествия

Более 30 человек тушили частный дом в кемеровском поселке

А тушили пожар почти 50 минут
Яна ПОПОВА
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Более 30 человек тушили частный дом в кемеровском поселке. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской областиБолее 30 человек тушили частный дом в кемеровском поселке. ФОТО: ГУ МЧС по Кемеровской области
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В кемеровском поселке шахты «Северная» загорелся частный дом на две квартиры и находящаяся рядом веранда. На происшествие отправились 32 специалиста.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, в понедельник, 17 февраля, поздно вечеров в поселке шахты «Северная», на улице Таллиннской загорелся частный дом на две квартиры и веранда. Сигнал о возгорании на пульт управления поступил в 23.10. На место отправилось 32 человека и семь единиц техники.

- На момент прибытия пожарных одна из квартир горела открытым пламенем. В результате обгорели все стены внутри и снаружи, веранда сгорела полностью, обрешетка крыши обгорела на площади семь квадратных метров, - рассказали в спасательной службе.

Потушить пламя удалось лишь через 49 минут после поступления сигнала - в 23.59.

Сейчас специалисты восстанавливают все обстоятельства произошедшего. Предварительно установлено, что причиной возникновения чрезвычайной ситуации могла стать неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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