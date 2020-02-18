2020-02-18T07:53:55+03:00
Спорт

Сергей Цивилев рассказал о развитии спорта в Кузбассе

Он обсудил этот вопрос с министром спорта РФ Олегом Матыциным
Яна ПОПОВА
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Сергей Цивилев рассказал о развитии спорта в Кузбассе. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.comСергей Цивилев рассказал о развитии спорта в Кузбассе. ФОТО: Сергей Цивилев/vk.com
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Губернатор Кузбассе Сергей Цивилев встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным. Они обсудили развития спорта в регионе, а также возможность софинансирования строительства спортивных комплексов в Кемерове и реконструкции ледового дворца в Новокузнецке.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава региона.Также они обсудил с Олегом Матыциным развитие в регионе федеральных программ по поляризации массового спорта.

– У нас уже есть такой опыт. По проекту «Спорт – норма жизни» в прошлом году нам удалось направить на создание спортивных площадок, закупку оборудования и инвентаря более 55 миллионов рублей, а в 2020 году на строительство и реконструкцию крытых катков, закупку оборудования для хоккея и создание малых спортивных площадок Кузбассу перечислили более 300 миллионов рублей, – рассказал Сергей Цивилев.

Также около 40 миллионов рублей было выделено по программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации». Благодаря этому в регионе появятся футбольное поле в городе Калтан, «Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом» в Новокузнецке и оборудование для учреждений спорта олимпийского резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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