Цех по изготовлению полуфабрикатов закрыли в Кузбассе
В Кузбассе сотрудники Управления судебных приставов закрыли цех по изготовлению полуфабрикотов на 90 суток из-за нарушения санпина.
Как рассказали в управлении, приставы Межрайонного отдела по Белову и Беловскому району нашли в цехе по производству полуфабрикатов многочисленные нарушения.
Так, в помещении не было туалета для работников, не контролировалось качество воды, сырья и изготавливаемых изделий, а также не вывозился мусор более трех дней. Кроме того, не осуществлялся контроль поступившего мяса на наличие сальмонелл, а три из семи холодильников не работали.
– Судья Беловского городского суда Кемеровской области признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха сроком на 90 суток, – отметили в управлении.
В этот же день приставы опечатали помещение.
ИСТОЧНИК KP.RU