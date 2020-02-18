2020-02-18T08:17:25+03:00
Общество

Цех по изготовлению полуфабрикатов закрыли в Кузбассе

В заведении были нарушены санпина
Яна ПОПОВА
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Цех по изготовлению полуфабрикатов закрыли в КузбассеЦех по изготовлению полуфабрикатов закрыли в КузбассеФото: Алексей ФОКИН
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В Кузбассе сотрудники Управления судебных приставов закрыли цех по изготовлению полуфабрикотов на 90 суток из-за нарушения санпина.

Как рассказали в управлении, приставы Межрайонного отдела по Белову и Беловскому району нашли в цехе по производству полуфабрикатов многочисленные нарушения.

Так, в помещении не было туалета для работников, не контролировалось качество воды, сырья и изготавливаемых изделий, а также не вывозился мусор более трех дней. Кроме того, не осуществлялся контроль поступившего мяса на наличие сальмонелл, а три из семи холодильников не работали.

– Судья Беловского городского суда Кемеровской области признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха сроком на 90 суток, – отметили в управлении.

В этот же день приставы опечатали помещение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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