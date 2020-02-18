2020-02-18T08:42:44+03:00
Происшествия

Один погиб, один травмирован: двое кузбассовцев попали под поезд

Мужчины пострадали на разных переездах под Новокузнецком
Екатерина РОМАНОВА
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Один погиб, один травмирован: двое кузбассовцев попали под поездОдин погиб, один травмирован: двое кузбассовцев попали под поездФото: Екатерина РОМАНОВА
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Сразу два человека пострадали в один и тот же день на железной дороге. Один из случаев произошел на перегоне станций Осинники – Калтан, другой – на перегоне Тальжино – Томусинская.

В минувшие выходные машинист грузового поезда заметил возле путей на перегоне станций Тальжино – Томусинская мужчину. Машинист применил экстренное торможение, но это не помогло – состав задел пешехода. 28-летнего мужчину доставили в новокузнецкую больницу с переломом левой ноги.

А вот другому пешеходу повезло намного меньше. 45-летний новокузнечанин оказался рядом с железнодорожными путями на перегоне станций Осинники – Калтан. Машинист поезда, увидев его, также попытался остановить состав, но даже экстренное тормоэжение не помогло избежать наезда. Новокузнечанин получил травмы, несовместимые с жизнью.

- Сотрудники транспортной полиции напоминают: железная дорога – зона повышенной опасности. Соблюдайте меры предосторожности сами, объясняйте правила безопасного поведения детям и не будьте равнодушными к нарушениям, - обращаются к кузбассовцам сотрудники УТ МВД России по Сибирскому Федеральному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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