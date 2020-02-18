18 Февр. 2020 2020-02-18T09:00:00+03:00

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В Кузбассе на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк утром 18 февраля произошло ЧП. Здесь загорелся автогрейдер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/761470" frameborder="0"></iframe> Автогрейдер загорелся на кузбасской дороге.Видео vk.com, "Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА SOS 42"

Очевидцы сняли на видео, как горит спецмашина. Камера зафиксировала сначала густой черный дым, который поднимается над трассой вдалеке. А потом, по мере приближения, охваченный огнем трактор дорожных служб. Как оказалось, частный грейдер загорелся на трассе в Беловском муниципальном районе. Пять человек и одна единица техники смогли локализовать пожар в 09.42, а полностью ликвидировать – в 09.43.

- На момент прибытия пожарного подразделения грейдер был охвачен огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара у автогрейдера 2013 года выпуска обгорели моторный отсек, кабина и задние колеса.

Точную причину и обстоятельства пожара еще только предстоит установить, однако уже сейчас специалисты в качестве предварительной причины возникновения пожара называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU