2020-02-18T09:00:00+03:00
Происшествия

Автогрейдер загорелся на кузбасской дороге

Очевидцы сняли инцидент на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Автогрейдер загорелся на кузбасской дороге. ФОТО: кадр видео vk.com, "Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА SOS 42"Автогрейдер загорелся на кузбасской дороге. ФОТО: кадр видео vk.com, "Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА SOS 42"
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В Кузбассе на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк утром 18 февраля произошло ЧП. Здесь загорелся автогрейдер.

Автогрейдер загорелся на кузбасской дороге.Видео vk.com, "Взаимопомощь на дорогах КУЗБАССА SOS 42"

Очевидцы сняли на видео, как горит спецмашина. Камера зафиксировала сначала густой черный дым, который поднимается над трассой вдалеке. А потом, по мере приближения, охваченный огнем трактор дорожных служб. Как оказалось, частный грейдер загорелся на трассе в Беловском муниципальном районе. Пять человек и одна единица техники смогли локализовать пожар в 09.42, а полностью ликвидировать – в 09.43.

- На момент прибытия пожарного подразделения грейдер был охвачен огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара у автогрейдера 2013 года выпуска обгорели моторный отсек, кабина и задние колеса.

Точную причину и обстоятельства пожара еще только предстоит установить, однако уже сейчас специалисты в качестве предварительной причины возникновения пожара называют неисправность электрооборудования транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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